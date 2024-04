A Napoli 'Quadrifoglio in Arena', il teatro comico all'aperto

L'estate comica napoletana sarà arricchita dalla rassegna teatrale all'Arena Flegrea 'Quadrifoglio in Arena". Quattro appuntamenti con, annunciano gli organizzatori, "una combinazione perfetta tra talento, emozioni e teatro all'aperto".

"Quadrifoglio in Arena" ha in programma una varietà di stili e personaggi grazie a Massimiliano Gallo (in Stasera punto e capo and friends e la festa continua), che il 10 luglio "stupirà con la sua comicità brillante", Francesco Cicchella (in Bis … il gran finale) che il 17 luglio "farà ridere e cantare con la sua ironia e le sue imitazioni", Paolo Caiazzo (in Mi faccio la festa pazziante e ridendo so' passati 30 anni), con "il suo talento unico", l'11 settembre "farà sprofondare lo spettatore nella risata più sfrenata" mentre Biagio Izzo (in Esseoesse) il 18 settembre coinvolgerà il pubblico "in un vortice di comicità e situazioni esilaranti" si sottoloinea ancora.



