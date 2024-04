A Napoli Città Libro, 136 sigle editoriali e decine di autori

Case editrici nazionali, 136 sigle editoriali e decine di autori si ritroveranno a Napoli per la quinta edizione di 'Napoli Città Libro' - Salone del libro e dell'editoria che si svolgerà dal 14 al 16 giugno alla Stazione marittima. La manifestazione è organizzata dall'associazione Liber@Arte ed è pro-mossa e sostenuta dal Comune di Napoli.

L'edizione 2024 inoltre amplia la rete internazionale confermando il gemellaggio con la Feria Internacional del Libro de Cali (Colombia) e ospitando la città di Durazzo (Albania) con i suoi scrittori con l'intento di promuovere l'incontro tra i popoli. "Consideriamo questa l'edizione della consapevolezza e della maggiore età - hanno detto gli editori Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, presidente e vicepresidente di Liber@Arte - abbiamo messo a frutto le esperienze fatte e abbiamo lavorato con grande intensità per la costruzione di una rete internazionale di città e di gemellaggi che parte da Napoli".

Tantissimi gli autori e gli ospiti presenti tra cui Michele Masneri che in anteprima nazionale presenterà il romanzo 'Paradiso' edito da Adelphi. Cinque le isole tematiche: 'Generazioni' che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Ginevra Lamberti che sarà al Salone con 'Il pozzo vale più del tempo', libro segnalato Premio Strega 2024; 'Generi' dove protagoniste saranno le voci delle donne di ieri e di oggi.

'Nuove memorie' ; 'Visioni' dove sarà dato spazio alle connessioni tra la pagina scritta e le arti e infine 'Cognizioni'.



