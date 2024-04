Incendio in palazzina nel Napoletano, una donna ferita

Una persona è rimasta ferita in un incendio che è scoppiato al secondo piano di un edificio di Casalnuovo di Napoli. Si tratta della proprietaria dell'abitazione dove sono partire le fiamme: è attualmente ricoverata al pronto soccorso di Frattamaggiore e sembra abbia riportato una intossicazione da fumo; non pare al momento in pericolo di vita.

L'incendio è scoppiato in via Virnicchi, al "parco Gallo" n.154, al secondo di cinque piani di un edificio. Carabinieri e vigili del fuoco hanno evacuato tutti i condomini.

Le cause dell'incendio sembrano essere riconducibili a un cortocircuito. L'intero appartamento ha preso fuoco. Sono ora in corso verifiche alla struttura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA