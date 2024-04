Attacco a Israele,prefetto Napoli rafforza tutela siti sensibili

Il Prefetto di Napoli, in considerazione del recente attacco dell'Iran verso Israele, e dell'acuirsi della crisi mediorientale, ha disposto l'intensificazione dei dispositivi di vigilanza a protezione dei siti e degli interessi sensibili.

Inoltre, in relazione alla sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei registrati in mattinata, sono stati tenuti costanti contatti con i vigili del fuoco e i comuni di Napoli e Pozzuoli per le verifiche sui possibili danni cagionati dagli eventi sismici, anche allo stadio Maradona di Napoli, dove si è regolarmente disputata la partita di calcio tra Napoli e Frosinone valida per il campionato di serie A.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA