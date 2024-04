Sole e mare, la stagione parte in anticipo anche a Ischia

Sapore di mare anche ad Ischia che vive in questi giorni un anticipo di estate, grazie alle condizioni meteo decisamente favorevoli, il tutto in attesa del ponte del 25 aprile che sancirà a tutti gli effetti l'avvio della stagione estiva. Sull'isola da giorni si registrano gli arrivi dei primi turisti: la maggior parte sono campani anche se non mancano gli stranieri, tedeschi in testa, ma anche inglesi e francesi.

Oltre agli hotel aperti abitualmente tutto l'anno, hanno riaperto i battenti anche alcune strutture ricettive stagionali disseminate in varie località dell'isola; secondo Federalberghi Ischia, la maggiore delle associazioni di categoria di settore presenti sull'isola verde, attualmente è aperto oltre il 30% dei circa 330 alberghi isolani e da lunedì inizieranno progressivamente a riaprire tutti.

Con temperature superiori ai 23 gradi in parecchi, tra ischitani e turisti, hanno già potuto fare il primo bagno di questa estate; dai Maronti al lido di Ischia, da Citara a Sant'Angelo, gli arenili sono tornati a riempirsi ed oltre una decina di stabilimenti balneari ha ricominciato l'attività offrendo sdraio ed ombrelloni ai primi fortunati bagnanti mentre tutti i parchi balneotermali saranno operativi dal ponte del 25 aprile.



