Eav, pronto il primo nuovo treno per le linee vesuviane

È praticamente pronto a Valencia lil primo nuovo treno Stadler realizzato per le linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno.

A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti che, attraverso una nota giunta dopo una visita in terra spagnola dei dirigenti dell'azienda, sottolinea come lo stesso convoglio "ad agosto sarà spedito a Napoli, dove sarà pronto nell'officina Eav di San Giovanni il 5 settembre".

A Napoli inizieranno le prove con il vecchio ed il nuovo segnalamento ferroviario per ottenere il collaudo da parte di Ansfisa. Poi, sempre secondo quanto fa sapere Eav, arriveranno quattro nuovi convogli al mese. "Il Covid e la guerra in Ucraina - ricordano dalla società di trasporti - hanno determinato ritardi nelle consegne, senza i quali il primo treno sarebbe oggi già in servizio".

Il cosiddetto "piano Stadler" prevede dieci treni in esercizio entro il 2025 e 56 entro il 2026. Tutti i mezzi saranno realizzati a Valencia.

"Chiederemo un tavolo permanente con Ansfisa" le ultime considerazione dei vertici Eav.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA