Sciopero Cgil e Uil, disagi per il trasporto a Napoli

Servizio a singhiozzo per i bus e i tram, ferma la linea 1 della metropolitana, aperte le funicolari centrale, Mergellina e Montesanto. Questa la situazione comunicata dall'Azienda napoletana mobilità in relazione allo sciopero di 4 ore proclamato per questa mattina da Cgil e Uil, nella fascia oraria 9-13. Pesanti le ripercussioni per gli utenti, anche quelli della linee gestite dall'Eav, come la Circumvesuviana, la Cumana e la Circumflegrea. Regolare il trasporto ferroviario regionale che si fermerà domani per otto ore, dalle 9 alle 17.



