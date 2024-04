Fremaux, da Sorrentino ancora una grande bellezza

"Dopo un deviazione su altri supporti, la serie tv, con 'The Young Pope', nonché il suo film su Napoli realizzato per i nostri amici di Netflix ('E' stata la mano di Dio', ndr.), Paolo Sorrentino torna con un film sempre girato a Napoli, Parthenope", ha annunciato Thierry Frémaux, rivolgendosi alla stampa francese e internazionale riunita questa mattina al cinema Ugc-Normandie di Parigi, per gli annunci della Selezione Ufficiale sulla Croisette. Il delegato generale del Festival - quest'anno in programma dal 14 al 25 maggio - ha aggiunto che Parthenope è la "storia di una ragazza il cui problema nella vita è di essere giovane e bella, mentre vorrebbe venire considerata per altro rispetto alla bellezza", ha affermato il francese, secondo cui il film di Sorrentino è "anche un modo di visitare quelle società che convivono fianco a fianco, incluso in una città come Napoli, che ha una grande forza visiva, una grande bellezza, dove società diverse vivono fianco a fianco: l'alta società, la bassa società, la società dei professori, degli intellettuali....il film si chiama Parthenope", ha ribadito il francese, annunciando così l'unico film italiano in gara per la Palma d'oro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA