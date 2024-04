Tolkien, 'a Napoli quasi 35mila visitatori in 3 settimane'

"Grande successo a Napoli per 'Tolkien. Uomo, Professore, Autore', la mostra promossa dal ministero della Cultura in collaborazione con l'università di Oxford, inaugurata lo scorso 16 marzo a Palazzo Reale dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano". Lo riferisce una nota del Mic.

"Dopo gli ottimi risultati alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, l'esposizione dedicata a Tolkien continua a coinvolgere un numero consistente di visitatori e, in particolare, una platea più giovane rispetto a quella registrata durante gli altri periodi dell'anno", aggiunge la nota.

"Il successo delle prime settimane della mostra di Tolkien a Napoli conferma la bontà del nostro lavoro e la grandezza di un autore così importante per la letteratura mondiale. La grande partecipazione di pubblico e il coinvolgimento sempre maggiore delle nuove generazioni è il dato che più ci conforta. Far scoprire la vita, le opere e l'avventura umana di Tolkien significa ribadire e salvaguardare alcuni valori fondanti come la solidarietà, l'amicizia e la salvaguardia dell'umano", ha commentato il ministro Sangiuliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA