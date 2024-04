Eav tra 100 aziende insignite del premio Legalità e profitto

Eav è tra le cento imprese a cui verrà conferito il premio nazionale "Legalità e profitto Award", la cui cerimonia di consegna avverrà domani presso il Senato. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come si tratti di "un premio riconosciuto alle aziende virtuose che nell'anno in corso hanno ottenuto Rating di Legalità e che si sono sapute distinguere sia per la solidità economica che per la correttezza, l'etica e l'osservanza delle regole e della normativa vigente".

Il riconoscimento sarà consegnato domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 18 durante il convegno "Economy-RSM Award premio Legalità e profitto", che sarà trasmesso in diretta streaming al link webtv.senato.ite sul canale YouTube del Senato (www.youtube.com/user/SenatoItaliano).

Il premio "Legalità e profitto" è organizzata da Economy Group e RSM, con la collaborazione diretta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il patrocinio del Senato e la collaborazione dell'Autorità nazionale anticorruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA