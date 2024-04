Svimez, bene il commercio in Campania ma non per l'occupazione

In Italia il valore aggiunto del commercio è di 191 miliardi, di cui 45 nel Mezzogiorno (24%) e 13 in Campania (7%). Il peso percentuale del valore aggiunto del commercio rispetto agli altri settori produttivi è del 12,4% in Italia con valori crescenti per il Mezzogiorno (13,2%) e per la Campania (14,3%). Lo afferma la ricerca di Svimez che ha presentato oggi il focus di approfondimento per Confcommercio Campania. In Campania il comparto del commercio che produce più valore aggiunto è quello dell'ingrosso con circa il 50%, seguono il dettaglio con il 40% circa e quello di autoveicoli e motocicli con circa il 10%. Svimez sottolinea che dal 1995 al 2022 il settore del commercio è cresciuto del 40% a livello nazionale e del 50% in Campania, dato tanto più significativo se considerato in rapporto alla crescita complessiva dell'economia regionale nel periodo 1995-2021, pari ad un modestissimo 3%. Però la Campania ha registrato nel trentennio il più lieve incremento (+3,7%) di occupati nel commercio rispetto al dato medio italiano e del Mezzogiorno. Non solo: i dati dal 2021 al 2023 evidenziano che la dinamica del commercio è critica in Campania, dove si rileva un calo dell'occupazione del -4,8%, contro una crescita di pari entità per la media dei settori produttivi.

Sulle vendite online la Campania è invece in forte crescita.

Il commercio sul web ha raggiunto livelli considerevoli: nel 2021, complessivamente il 17,6% del fatturato è stato realizzato così, e in Campania la quota è circa un punto percentuale superiore al dato nazionale (18,8%). La regione vede ancheuna percentuale maggiore di vendite effettuate dalle imprese tramite il proprio sito web (10,5% rispetto al 7,9% nazionale). Di contro, è leggermente inferiore la percentuale delle vendite realizzate tramite altri canali web (moduli on-line, Facebook, Instagram, altri social media) con un 7,8% rispetto all'8% nazionale.



