Misure cautelari per traffico di ingenti quantità di droga

Un operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Perugia è in corso dall'alba in diverse città italiane. Interessa in particolare il capoluogo umbro e le province di Caserta, Latina, Arezzo, Lucca, Pisa e Varese.

I carabinieri stanno eseguendo un provvedimento cautelare disposto dal gip di Perugia su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 24 soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di quantità ingenti di sostanze stupefacenti.



