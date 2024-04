La Fiom, 'Igf può dare impulso a occupazione aggiuntiva'

"Dopo quattro anni di vertenza, assistiamo ad un processo che, oltre a rilanciare industrialmente il Mezzogiorno del Paese, crea nuove opportunità di lavoro in un settore che, sia per gli investimenti previsti dal PNRR sia per gli impegni comunitari di riconversione ecologica, può dare impulso ad occupazione aggiuntiva nel territorio napoletano". Così il segretario generale della Fiom Cgil di Napoli, Mauro Cristiani, sull'avvio dei lavori di abbattimento dello stabilimento ex Whirlpool di via Argine.

"L'altro ulteriore passaggio - secondo Cristiani - è l'illustrazione il prossimo 18 aprile del piano industriale.

Anche in questo caso, si tratta di un investimento considerevole, in quanto dai 24 milioni iniziali, dato anche il sostegno di Invitalia, si è passati agli attuali 72. E' evidente che la realizzazione del nuovo sito a Via Argine dedicato alla costruzione di inseguitori solari e di cabine di trasformazione, insieme alla partenza della formazione per riqualificare professionalmente le lavoratrici e i lavoratori, confermano che la vertenza si è conclusa positivamente e che gli impegni che le parti hanno assunto anche ultimamente in sede ministeriale sono rispettati".



