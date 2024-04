A fuoco balle di cartone in un'azienda, in salvo gli operai

Molta apprensione, ma per fortuna nessuna conseguenza nel pomeriggio di oggi per gli operai di Irpinia Recuperi, un'azienda alle porte di Atripalda, in provincia di Avellino, che si occupa dello smaltimento e del riciclo di cartoni. Due balle hanno preso fuoco per motivi ancora da accertare e in breve il fumo ha invaso il capannone dell'azienda dove erano al lavoro diversi operai che sono riusciti a guadagnare l'uscita e a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Avellino con due squadre che hanno avuto non poche difficoltà a spegnere le fiamme a causa della fitta coltre di fumo. Sono in corso di quantificazione i danni alla struttura.



