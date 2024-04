Sarà l'archistar Fuksas a riqualificare Casamicciola

Sarà Massimiliano Fuksas a riprogettare Casamicciola dopo le calamità naturali che l'hanno colpita negli ultimi anni. Ad annunciare la notizia dell'accordo con l'archistar romana è stato il sindaco del comune ischitano Giosi Ferrandino che ha sottolineato che Fuksas firmerà la riqualificazione e la rigenerazione di Casamicciola che, a causa del sisma del 2017 e delle alluvioni del 2009 e del 2022 si trova oggi in una situazione difficile con alcune zone, come quella collinare di piazza Maio, con decine di edifici inagibili.

Nelle scorse settimane Fuksas era stato a Casamicciola, visitando l'intero territorio del comune per verificare la fattibilità di elaborazione del progetto complessivo ambizioso che, nelle intenzioni degli amministratori, dovrà dare il via ad una vera e propria rinascita e qualche giorno fa ha comunicato di voler accettare l'incarico.

"Grazie alla determinazione, l'impegno e la guida illuminata di Massimiliano Fuksas abbiamo intenzione di far compiere un salto di qualità su scala internazionale al nostro comune, dove la bellezza, l'innovazione e la sostenibilità saranno i pilastri su cui baseremo la nostra ripartenza" afferma il sindaco Ferrandino che aggiunge: "la sua visione creativa e il suo talento straordinario saranno fondamentali per realizzare progetti ambiziosi che valorizzeranno il nostro territorio attirando l'attenzione dei turisti e degli investitori di tutto il mondo".



