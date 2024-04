Sangiuliano, per i Girolamini ipotesi ticket solo per i turisti

"Per il complesso dei Girolamini penso a un biglietto che esenti i napoletani. Come per il Pantheon a Roma dove solo i turisti pagano 5 euro''. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano partecipando a un convegno sui beni culturali al Belforte di Napoli, organizzato da 'Insieme ci siamo'. ''Si potrebbe fare come a Roma un accordo con la Curia con un terzo del biglietto da destinare alla beneficenza'', ha aggiunto.

Parlando ancora di Napoli, Sangiuliano ha confermato la destinazione dell'edificio del Monte di Pietà acquisito dal Mic: ''Ospitera' l'archivio dell'Enel e il museo dedicato a Toto'''.

Per quello che riguarda il Maschio Angioino (chiuso prima di Pasqua per il distacco di una pietra dalla facciata) ha detto: ''Ho una scheda mandatami dal direttore generale Luigi La Rocca sui finanziamenti MiC. Ci sono delle risorse che non sono state utilizzate nei tempi dovuti, proveremo in qualche modo a trovare la modalità per affrontare la questione. Lo dico senza polemiche, perché con il sindaco Manfredi ho un ottimo rapporto: ora tocca al Comune, bisogna fare i progetti''. Il ministro ha infine ricordato l'incremento dei biglietti nei musei italiani: ''Nel 2022 abbiamo incassato 234 milioni di euro e nel 23 siamo passati a 313''.



