Elodie a Comicon Napoli, dialogo sul palco con Milo Manara

Milo Manara ed Elodie saranno tra i protagonisti del Comicon Napoli al via il 25 aprile. Il 26 aprile, infatti, i due saranno protagonisti insieme al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare: Manara ha recentemente realizzato la cover del disco di Elodie 'Red Light', e il sodalizio tra questi due protagonisti della creatività italiana sarà il punto di partenza per un confronto su quanto sia cambiato il modo di rappresentare la donna nell'arte e nella comunicazione, e su quanti stimoli possano offrire gli incontri tra musica e disegno, una conversazione tra due star internazionali moderata dalla scrittrice Valeria Parrella. Ma ci saranno anche altri eventi come il ritorno di Casty, uno dei maggiori autori di fumetti Disney del panorama internazionale, che sarà a Comicon firmando la variant cover di Topolino 3570 e sarà protagonista della mostra "Casty. Oltremondi disneyani".

Sabato 27 aprile si incontreranno invece sul palco l'opinionista, cronista ed ex calciatore Lele Adani, lo Youtuber Federico Betti in arte MikeShowSha, e il punto di riferimento per gli appassionati calcio Chiamarsi Bomber. Si parlerà di calcio, di videogiochi, del mercato delle figurine (in particolare della collezione ufficiale Uefa Euro 2024) in un evento targato Comicon e Topps. Sempre in Comicon ci sarà anche un omaggio al genio di Salvador Dalì a cui è dedicato "Daaaaaalì!", nuovo lungometraggio di Quentin Dupieux, presentato fuori concorso alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia e proiettato in anteprima a Comicon e in anteprima ci sarà anche la proiezione del documentario "Il viaggio di carta" con l'incontro con il regista Sergio Basso, che narra il viaggio alla scoperta del boom del fumetto che ha accompagnato la storia d'Italia degli ultimi 50 anni.

Al Comicon di quest'anno ci sarà anche Minami Seira, illustratrice originale e character designer dei personaggi di "The Rising of the Shield Hero", la fortunata saga light novel, manga e anime a tema Isekai il cui protagonista, il giovane Naofumi, si ritrova proiettato in un universo fantasy parallelo per ricevere un inaspettato potere… e diventare un antieroe.





