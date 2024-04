Napoli, un'opera di Gaetano Pesce sarà esposta in Villa comunale

'Tu si 'na cosa grande', così si intitola l'ultima installazione del compianto maestro Gaetano Pesce dedicata a Napoli, curata da Silvana Annicchiarico, nell'ambito della rassegna 'Napoli contemporanea' a cura di Vincenzo Trione. La volontà del sindaco Gaetano Manfredi è dare seguito al progetto avviato da Pesce con l'Amministrazione ed esporre la sua opera in Villa Comunale.

L'opera 'Tu si 'na cosa grande' recepisce e sottolinea molti temi ricorrenti nella poetica del lavoro di Gaetano Pesce (il femminile come motore del progetto, l'estetica dell'imperfetto, l'attenzione al corpo e alla sua centralità), riuscendo a metterne in rilievo anche il valore specificamente personale e autobiografico, il suo attaccamento affettivo a Napoli e il suo riannodare le radici con le sue origini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA