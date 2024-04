In presidio a Napoli gli addetti di Ast

I lavoratori di Ast, azienda del gruppo Accenture distaccati dalla Bnl, assieme ai lavoratori somministrati e quelli dei service esterni, hanno dato vita questa mattina ad un presidio davanti alla sede della Bnl di via Toledo, promosso in occasione delle due giornate di sciopero, oggi e domani, proclamate dalle organizzazioni sindacali di categoria contro la delocalizzazione delle attività bancarie verso paesi esteri.

"Non possiamo accettare - si legge in una nota di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - che l'azienda non rispetti gli accordi presi con le organizzazioni sindacali. Ricordiamo infatti che, oltre a non spostare all'estero nuove attività, l'azienda avrebbe dovuto reinternalizzare attività da fornitori esterni, cosa ad oggi avvenuta in minima parte. Non possiamo accettare che mentre le attività bancarie vengono spostate verso paesi esteri, i lavoratori possano ritrovarsi a lavorare su altri clienti non appartenenti al settore bancario".



