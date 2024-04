Giovanna Mezzogiorno porta le spoglie dei genitori in Molise

Giovanna Mezzogiorno questa mattina ha portato le spoglie dei suoi genitori, Vittorio Mezzogiorno e Cecilia Sacchi, a Civitanova del Sannio, paese in provincia di Isernia al quale la coppia di attori era molto legata. Le urne sono state accolte nella chiesa del Carmine dove l'attrice ha preso la parola. "Amici carissimi, amici veri - ha detto rivolgendosi alla comunità del piccolo paese molisano - grazie di questa ospitalità, di questa generosità e di questa dedizione".

Poi ha ricordato i suoi genitori: "Loro non hanno conosciuto i miei figli. Questo, in mezzo a tanti altri, è uno dei dolori più grandi, più incomprensibili e più innaturali del mondo.

Penso in questa vita di aver avuto grandi fortune, ma anche enormi e assurde sfortune". Subito dopo l'attrice e il suo compagno hanno preso tra le mani le due urne per portarle nel cimitero del paese.

Vittorio Mezzogiorno, morto nel 1994, protagonista, tra l'altro, dello sceneggiato tv 'La Piovra', amava molto il paese molisano di cui si innamorò da ragazzo e dove comprò una casa.

Cecilia Sacchi è deceduta invece nel 2010. Le spoglie dei due attori sono state finora nel cimitero di Griante, sul lago di Como.



