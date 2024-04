Videosorveglianza a Vico Equense, ok a nuove telecamere

Nuovi ,occhi elettronici' a Vico Equense, che diventerà una città ancora più sicura. Approvato dalla Giunta comunale, presieduta dal sindaco Giuseppe Aiello, il patto per l'attuazione dell'installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree di Monte Faito, Santa Maria del Castello, Monte Comune, Chiosse e Tordigliano.

Il progetto prevede l'installazione di nuove telecamere ad alta definizione in punti strategici, all'ingresso e all'uscita della città, nonché l'implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione dei flussi video. Un'opera che cerca di abbracciare un'area particolarmente vasta, dato che il territorio di Vico Equense si estende per oltre 30 km quadrati per circa 120 km lineari di strade cittadine e comprende aree costiere e montane, con una variazione altimetrica da zero a 1.400 metri circa, con ben 13 frazioni distribuite su tutto il territorio.

L'obiettivo è quello di tutelare la sicurezza pubblica e urbana, in considerazione anche della notevole vocazione turistica, grazie alla quale sono migliaia i turisti che, soprattutto negli ultimi giorni, sono stati ospiti della comunità vicana.

Il potenziamento del sistema di videosorveglianza consentirà alle Forze dell'Ordine di monitorare in modo più efficace le aree critiche del territorio, contribuendo così a prevenire e contrastare attività criminali e comportamenti fuori legge.

"La realizzazione di questo sistema di controllo dei punti nevralgici del territorio sarà un valido deterrente e uno strumento fondamentale per rafforzare la sicurezza in una Città a forte vocazione turistica come Vico Equense", ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello. "Investire nella sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta e questo progetto ci permetterà di garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti", ha concluso il sindaco.



