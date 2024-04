Tamponamento tra centauri nell'Avellinese, un ferito grave

Di ritorno dalla gita di Pasquetta due motociclisti sono stati vittime di un incidente stradale mentre percorrevano la Statale 7 bis nel territorio di Pratola Serra, in provincia di Avellino.

I due centauri, secondo una prima ricostruzione, si sono tamponati e finiti fuori strada. Uno dei due è stato trasferito in prognosi riservata all'ospedale "Moscati" di Avellino.

L'altro ferito non avrebbe avuto gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze del 118.



