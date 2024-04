Carabinieri intervengono per incendio e in rudere trovano armi

Intervengono per un principio di incendio in un rudere abbandonato e a Lettere, in provincia di Napoli, i carabinieri trovano delle armi.

Durante le operazioni della messa in sicurezza, effettuata con i vigili del fuoco, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare e i militari della locale stazione, in via Casale, hanno rinvenuto - in un'intercapedine - una pistola calibro 7,65 con all'interno un caricatore e 5 munizioni. Trovata poi una pistola calibro 8 a salve con canna forata e priva di tappo rosso. Rinvenute anche 15 cartucce calibro 9x21 e 3 cartucce 380. Le indagini dei carabinieri proseguono con le armi che sono state sequestrate e che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA