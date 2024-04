Autismo, sede vigili del fuoco di Afragola si illumina di blu

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, i vigili del fuoco del comando di Napoli si uniranno all'azione di sensibilizzazione sul tema con una propria iniziativa. Alle ore 20 il "castello di manovra" del distaccamento Vvf di Afragola si illuminerà di luce blu.

"Come operatori del soccorso - si spiega in una nota che illustra l'iniziativa - i vigili del fuoco si trovano ad affrontare questa problematica nell'ambito delle operazioni di "Ricerca Persone". Capita non di rado che al 115 venga segnalata la scomparsa di persone affette da autismo. Una tipologia di intervento che può avere maggiore efficacia e possibilità di successo, laddove la cittadinanza sia maggiormente informata sulle caratteristiche di comportamento di una persona con questo spettro".

"Pertanto - si spiega - con questa iniziativa simbolica vogliamo sia migliorare il nostro servizio alla cittadinanza che esseri vicini alle famiglie e alle persone colpite da questa difficoltà, augurandoci di poter costruire una società sempre più sensibile e inclusiva".



