Mamma e figli con la droga in casa, interviene la Polizia

Due fratelli di 21 e 24 anni arrestati per detenzione illecita di sostanza stupefacente, il primo anche per resistenza a pubblico ufficiale; la mamma denunciata per lesioni e resistenza. E' il bilancio di un intervento degli agenti del Commissariato di Sorrento in una abitazione.

Uno dei fratelli, il più piccolo, aveva già ostacolato l'ingresso in casa degli agenti cercando di richiudere immediatamente la porta e, subito dopo, per permettere al fratello di nascondere la sostanza stupefacente presente in casa, ha attirato l'attenzione della Polizia lanciando un barattolo dalla finestra che, è stato immediatamente recuperato nel giardino sottostante; mentre la donna, fingendo un mancamento, si era accasciata a terra e, nel rialzarsi, aveva colpito al volto un agente intervenuto per soccorrerla.

I poliziotti hanno rinvenuto nel barattolo recuperato tre pezzi di hashish di circa 90 grammi; mentre, nell'appartamento, hanno trovato un ulteriore contenitore con diversi grammi della stessa sostanza stupefacente, una sigaretta artigianale del tipo "spinello", un bilancino di precisione, un coltello e 270 euro.





