Sgambati, grave che distribuzione non voglia rinnovare contratto

"E' molto grave che la grande distribuzione non voglia rinnovare il contratto. E l'abbandono del tavolo delle trattative è un segno pessimo per lavoratrici e lavoratori in un settore dove questi gruppi hanno realizzato grandi profitti durante la pandemia mentre non si vuole riconoscere dopo anni il giusto rinnovo contrattuale. La Uil non può che essere a fianco della categoria del commercio e anche lo sciopero dell'11 serve dare forza a che i rinnovi contrattuali si facciano. Il contratto serve adesso". Lo dice il segretario generale Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA