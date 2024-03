Falco salvato dai carabinieri nel Salernitano

Un falco ferito è stato salvato dai Carabinieri Forestali di Buccino (Salerno). Dopo aver ricevuto una chiamata da parte della centrale operativa di Eboli, i militari hanno contattato la donna che aveva segnalato l'accaduto e, una volta giunti sul posto, hanno trovato un esemplare di gheppio femmina adulta con frattura all'epifisi prossimale dell'ulna. Il rapace, incapace di riprendere il volo, non poteva essere liberato in natura e, pertanto, raccolto con accortezza per non causargli ulteriore stress, è stato consegnato ai veterinari dell'A.S.L. di Salerno, Unità Operativa Veterinaria - area di Eboli/Buccino per le cure del caso, i quali hanno poi provveduto al trasferimento del gheppio preso il centro di recupero animali selvatici di Napoli.



