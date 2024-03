Lavoro sommerso, denunciato un imprenditore a Sorrento

I carabinieri della stazione di Sorrento, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli, hanno controllato un locale utilizzato come officina meccanica in via degli Aranci.

Dall'ispezione, maturata nell'ambito di controlli mirati a contrastare il lavoro sommerso e le violazioni sulla normativa che regola la sicurezza sul luogo di lavoro, è emerso che dei 4 lavoratori impiegati 1 era in nero.

Il titolare dell'officina meccanica è stato denunciato, due le ammende comminate per oltre 11mila euro.



