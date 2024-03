Lara Sansone propone il suo 'Cafè Chantant Rebelle' dal 5 aprile

Torna al Teatro Sannazaro di Napoli il 'Cafè chantant - Rebelle' di e con Lara Sansone dal 5 al 21 aprile. "Il nostro spettacolo - dice - nasce sul modello dello storico Cafè chantant di inizio secolo e ne riprende l'anima, oggi diremmo il format. Un tempo in locali allestiti con tavolini si vivevano serate all'insegna della leggerezza, della satira politica, della musica, della bellezza, del fascino, dell'ostentazione e dell'ironia. Questi spettacoli memorabili hanno lasciato una eco che resiste nei ricordi di molti amanti del genere. Di quella idea di modernità abbiamo fatto tesoro, declinando in chiave arbitraria e totalmente contemporanea il nostro progetto. Nel nostro spettacolo non troverete filologia, nostalgia o rimandi ai fasti antichi ma attualità, satira, divertimento, leggerezza e musica". I brani più amati e ballati di sempre, senza un filo conduttore unico o forse "con l'unico scopo di mettere un cast di professionisti al servizio del pubblico". Un titolo antico, dunque, spiega Lara Sansone, "per uno spettacolo modernissimo e contemporaneo che si arricchisce anno dopo anno di numeri diversi e spettacolari adatto ad un pubblico internazionale". In scena con la Sansone ci sono Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Tony Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino e con il balletto e l'orchestra del Cafè Chantant. Le scene sono di Francesca Mercurio e Michele Gigi, le musiche e la direzione d'orchestra di Ettore Gatta mentre i costumi sono di Romeo Gigli e Mariano Ranno, le coreografie di Alessandro Di Napoli. Il Cafè chantant va in scena di venerdì e sabato alle 21 e la domenica alle 18. Lo spettacolo è una produzione Tradizione e Turismo - Centro di produzione teatrale - Teatro Sannazaro.



