Lanci di sassi contro bus Air Campania

Lanci di sassi contro un bus dell'azienda del trasporto pubblico locale Air Campania; l'episodio è avvenuto ieri sera a Villa Literno, nel Casertano, e fa seguito ad un furto avvenuto nel deposito aziendale a Teverola qualche giorno fa. A denunciare quanto avvenuto ieri il segretario generale della Filt-Cgil di Caserta Tommaso Pascarella, che parla di "continue aggressioni fisiche a conducenti e a verificatori titoli di viaggio, fatti che il più delle volte passano purtroppo nel dimenticatoio. Naturalmente - aggiunge il sindacalista del settore trasporti - tutto ciò genera preoccupazione e paura tra il personale considerato l'aumento di tali episodi". Pascarella ritiene "giusto e corretto un prossimo incontro sulla sicurezza presso la Prefettura di Caserta. La sicurezza è prioritaria, deve essere garantita e considerata come un'assoluta necessità e non come un costo" conclude Pascarella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA