Frode fiscale, denaro "custodito" anche in Cina

Attraverso vorticose movimentazioni bancarie, trasferivano ingenti somme di denaro anche verso paesi extracomunitari e, in particolare, verso la Repubblica Popolare cinese. È emerso anche questo dalle indagini della Guardia di Finanza di Avellino, che ha portato all'arresto di cinque persone, due in carcere, tre ai domiciliari, che nel polo conciario di Solofra aveva basato la centrale di un articolato sistema di frode fiscale, stimato dai finanzieri in oltre 45 milioni di euro, ramificato non soltanto in provincia di Avellino ma anche in quelle di Napoli, Salerno e Fermo. Circa 1,7 milioni sono stati scovati presso banche o fondi esteri, in particolare a Pechino. I complessi accertamenti investigativi hanno anche accertato che gli indagati hanno eseguito molteplici trasferimenti di capitali tra le società coinvolte nel sistema fraudolento, effettuando diversi cambi di amministratore e cessione di quote societarie con lo scopo di allontanare i sospetti e dissimulare i capitali utilizzati.



