Fiamme in scuola materna dismessa, forse atto vandalico

Potrebbe esserci un atto vandalico alla base dell'incendio divampato nella notte a Piedimonte Matese (Caserta) in una scuola materna dismessa. I vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Piedimonte Matese) sono intervenuti su segnalazione dei cittadini che abitano nelle vicinanze dell'immobile, che vedevano uscire parecchio fumo. Le fiamme si sono sviluppate in un locale al piano terra dove erano presenti arredamenti tipo mobili, scrivanie, lavagne e materiale cartaceo; a far partire il rogo dell'immondizia abbandonata. I pompieri hanno prima impedito che il rogo si propagasse, e poi lo hanno spento mettendo in sicurezza l struttura. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, che stanno effettuando le indagini.



