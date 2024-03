Contrattura all'adduttore per Kvaratskhelia,in dubbio per sabato

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR -Tutto ruota intorno a Kvaratskhelia. Francesco Calzona aspetta che passino le ore e che dai prossimi accertamenti medici ai quali si dovrà sottoporre il georgiano arrivino buone notizie. Kvaratskhelia ha subito una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra, come hanno confermato gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto oggi in una clinica di Castel Volturno, subito dopo il suo ritorno in Italia, reduce dallo spareggio della sua Nazionale con la Grecia che ha fruttato alla Georgia la qualificazione ai prossimi campionati Europei. Per Kvaratskhelia oggi c'è stata quindi terapia e lavoro in palestra per cercare di recuperare velocemente un infortunio che di solito blocca per 5-7 giorni e che probabilmente lo terrà fuori dal match di sabato contro l'Atalanta. I medici del Napoli valuteranno nei prossimi giorni per vedere come procede la situazione, anche se solitamente lo staff medico in casi come questo tende a orientarsi verso una decisione prudente. Resta dunque il dubbio sul georgiano, ma per Calzona resta anche il dubbio sull'eventuale sostituto da utilizzare nella sfida con i nerazzurri di Gasperini, una partita che può contare molto nello sprint per la qualificazione a una delle competizioni europee del prossimo anno. Il favorito, se Kvaratskhelia non dovesse farcela, dovrebbe essere Lindstrom che l'allenatore considera un esterno offensivo di sinistra, proprio come il compagno di squadra che andrebbe a sostituire. Se invece il tecnico volesse dare un'impronta più offensiva alla squadra potrebbe anche decidere di schierare dal primo minuto Raspadori, da affiancare a Osimhen il quale si è ripreso bene dall'infortunio muscolare che lo aveva tenuto fermo in occasione dell'ultima partita di campionato giocata a San Siro con l'Inter, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Nelle altre zone del campo resta solo il dubbio sul centrocampista di sinistra da affiancare a Anguissa e Lobotka. In questo caso il favorito pare essere Cajuste, in grado di dare un contributo di fisicità in più che contro l'Atalanta può essere decisivo.



