Auto a fuoco in Valle Caudina, danni a rete del gas

Due auto distrutte, una terza gravemente danneggiata, danni ad un edificio e rottura di una tubatura del gas. È il bilancio dell'incendio sviluppatosi poco dopo le 5:30 di stamattina a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, che ha messo a dura prova i Vigili del Fuoco intervenuti in via Carlo del Balzo in forze per impedire che le fiamme si propagassero alle abitazioni e che la fuga di gas provocasse una esplosione. A supporto dei Vigili del Fuoco di Avellino è giunta sul posto anche una squadra del Distaccamento di Bonea, in provincia di Benevento. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Roccabascerana.



