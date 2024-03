Air Campania, 'sette raid in pochi mesi a bus, atti ignobili'

Hanno subìto sette raid in pochi mesi gli autobus della società di trasporto pubblico locale Air Campania, l'ultimo ieri sera nel Casertano con un bus colpito da sassi che hanno provocato la rottura di un vetro della fiancata.

Un episodio avvenuto a poche ore dalla consegna ad Air Campania da parte della Regione di 16 nuovi autobus, firmati Iveco, con alimentazione a metano.

Anthony Acconcia, amministratore di Air Campania, esprime amarezza per questi episodi di violenza ai danni dei bus, definiti "continui ignobili atti vandalici messi a segno da delinquenti senza scrupoli, che rischiano di vanificare lo sforzo economico della Regione e quello dell'azienda per garantire un servizio efficiente, affidabile e sicuro per tutti i cittadini. Tali atti causano infatti danni costosi, interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. Ma soprattutto mettono in pericolo viaggiatori ed autisti". Dei nuovi bus consegnati, nove sono i modelli Crossway, ad un piano, lunghi 12 metri e con pianale rialzato: quattro andranno a rinforzare il parco veicoli in provincia di Avellino, cinque quelli destinati ai servizi eserciti in provincia di Benevento. Sono sette inoltre i Mobi, modello da 8 metri ideale per i circuiti cittadini più stretti e trafficati, che saranno messi su strada nei prossimi giorni nell'area urbana della città di Caserta.

I veicoli garantiscono l'accessibilità a tutte le categorie di passeggeri, sono dotati delle più recenti tecnologie di sicurezza, del sistema di videosorveglianza a bordo e di informazione all'utenza. Inoltre, grazie ai motori a basse emissioni contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare la qualità dell'aria nelle città. "Ad oggi sono circa 90 i nuovi veicoli consegnati, sui 247 assegnati. Grazie al piano di investimenti della Regione Campania stiamo procedendo all'ammodernamento della flotta, oggi più giovane e green", conclude Acconcia.



