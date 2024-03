A Napoli prima riunione della Cabina di Coordinamento Pnrr

Prima riunione della Cabina di Coordinamento Pnrr, oggi, nella sede della prefettura di Napoli.

Convocata dal prefetto, Michele di Bari, e presieduta dal vice prefetto vicario, Gaetano Cupello, hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dell'Anci Campania, del Comune di Napoli e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli.

"I delegati - si legge in una nota - hanno relazionato sullo stato di avanzamento degli interventi e, in particolare, la Città Metropolitana di Napoli, che coordina diverse tipologie di progetti - tra cui quelli relativi ai Piani Urbani Integrati e alla costruzione di nuove scuole - ha dichiarato di essere in linea con le tempistiche dettate dall'Unione Europea. Anche il Comune di Napoli ha comunicato il raggiungimento delle milestone e dei target, previsti dalla normativa per la scadenza del 31/12/2023, afferenti ai 91 progetti in carico (88 PNRR e 3 PNC), pari ad un investimento totale di circa settecento milioni di euro, riguardanti, in particolare, la mobilità sostenibile, l'agenda digitale e la riqualificazione urbana".

Nell'occasione è stata sottolineata l'importanza della collaborazione tra le amministrazioni operanti sul territorio metropolitano, per favorire l'efficiente e tempestiva realizzazione dei progetti Pnrr da attuare ed il loro corretto ed efficace monitoraggio". "All'esito dell'incontro, è stata concordata una nuova riunione della Cabina di Coordinamento, per il giorno 9 aprile durante la quale sarà valutata lo stato di avanzamento dei progetti degli altri comuni dell'area metropolitana e predisposte le possibili iniziative ed attività da promuovere a sostegno degli Enti Locali, in attesa dell'emanazione delle linee guida da parte della Struttura di Missione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla cui base la Cabina di Coordinamento elaborerà il piano di azione", conclude la nota.



