Tajani, il terrorismo sarà un tema centrale al G7 di Capri

"A Capri tutto sarà concentrato sui temi di attualità. Parlando di Ucraina, parlando di Medio Oriente, è ovvio che si parli anche di terrorismo, anzi sarà un tema che affronteremo con grande serietà, lo approfondiremo scambiandoci le informazioni che abbiamo". Lo ha sottolineato in conferenza stampa il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in merito al G7 di Capri.

"In tutti i paesi c'è un'allerta che si applica con grande discrezione proprio per non turbare la vita tranquilla dei cittadini - ha spiegato - questo non significa che non ci siano occhi attenti che seguano discretamente ma efficacemente ciò che accade dove c'è grande flusso di persone".

"Dopo l'attentato di Mosca - ha proseguito - siamo tutti preoccupati per una involuzione della situazione, sono contrario a parlare di economia di guerra, voglio essere ottimista ma bisogna sempre mantenere la guardia alta. Per la sicurezza nel nostro paese tutti gli obiettivi potenzialmente a rischio sono sotto controllo. Questo a dimostrazione dell'efficienza del nostro comparto sicurezza".

Tajani ha quindi spiegato che a Capri i saranno i ministri degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia, della Germania, del Canada, del Giappone, ma anche il ministro degli Esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Saranno circa 300 delegati, circa 200-300, tra giornalisti, fotografi e altri operatori dell'informazione. Sarà anche una straordinaria opportunità per valorizzare il territorio, non soltanto dell'isola di Capri, ma della città di Napoli, dell'intera regione e dell'intero paese", ha detto il ministro che ha anche sottolineato che tra gli invitati ci sono paesi come Brasile, India e Mauritania.

Al centro del G7 ci sarà anche la questione mediorientale e anche da Capri sarà lanciato un messaggio di pace per Gaza.

"Dopo la riunione informale a Monaco dalla quale abbiamo lanciato messaggi di pace, continuiamo a lavorare per la pace", ha sottolineato Tajani, aggiungendo che "si parlerà anche di stabilità nell'indo-pacifico, anche lì la situazione è abbastanza tesa. Noi siamo per il mantenimento dello status quo a Taiwan e in quella parte della regione indo-pacifica"..





