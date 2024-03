No Women No Panel, Soldi sigla il protocollo a Napoli

"No Women No Panel', la campagna europea sulla parità di genere introdotta in Italia dalla Rai per promuovere spazio e ruolo delle donne anche nel dibattito pubblico arriva in Campania: la presidente della Rai Marinella Soldi ha siglato nella sede della Regione il nuovo protocollo d'intesa con il presidente Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli e città metropolitana Gaetano Manfredi e i rettori di sette Atenei.

L'obiettivo è quello di valorizzare nelle varie istituzioni competenze e talenti femminili garantendo l'adeguata rappresentanza in convegni e talk show e non solo. "L'effetto più importante di 'No Women No Panel' - dichiara la presidente Soldi annunciando che sono già sessanta i firmatari - deve essere aiutare le ragazze a vedere che con l'impegno possono diventare quello che vogliono e che meritano. I modelli positivi sono fondamentali per trarre ispirazione. Abbiamo anche esempi di fiction Rai ambientate in Campania come un Posto al Sole, L'amica geniale, Mina Settembre con protagoniste che rappresentano un importante strumento di sensibilizzazione su diverse tematiche. La Rai deve rendere questo racconto sempre più completo". E aggiunge: "La Rai sui territori è la Rai migliore che esiste".

Per Manfredi "la collaborazione tra più soggetti istituzionali è il fondamento per la promozione dell'equilibrio di genere". Il rettore dell'Università Federico II Matteo Lorito ha ricordato che "la valorizzazione dei talenti e delle competenze delle donne è da sempre una priorità dell'ateneo".

Succeduto a due donne, il rettore dell'Orientale Roberto Tottoli sottolinea la sensibilità del suo Istituto per "vocazione e storia'. Il rettore Lucio D'Alessandro ha voluto ricordare che Suor Orsola "è stata la prima università italiana con nome di donna e una donna rettore. Per noi è un percorso naturale".

Antonio Garofalo della Parthenope racconta del "continuo lavoro del comitato unico di garanzia", così molte sono le iniziative del rettore Vincenzo Loia dell'università di Salerno già dotata di un Gender Equality Plan.

La cerimonia per la firma del protocollo è stata moderata dalla giornalista Rai Cecilia Donadio con un contributo video di Marisa Laurito.



