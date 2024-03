"Circello è il comune più 'istruito' del Sannio"

"E' un dato che ci inorgoglisce e che testimonia l'attenzione che questa amministrazione ha da sempre avuto per la formazione dei nostri giovani". Così il sindaco Gianclaudio Golia commenta, a margine di un incontro per le festività pasquali con gli alunni delle scuole elementari, la classifica stilata e pubblicata da "Openpolis" che attesta che il comune più "istruito" in provincia di Benevento è il suo, Circello, con poco più di duemila abitanti.

L'80,2% dei residenti nella città di Benevento, compresi nella fascia d'età tra i 25 e i 49 anni, possiede - in base alla statistica pubblicata - un diploma o un titolo di studio superiore.

Al primato di Circello con l'84,20%, seguono i comuni di Arpaise (84), Molinara (83,50) e San Giorgio del Sannio (83,40). Chiudono la classifica i comuni di Ginestra degli Schiavoni e Castelpagano che non raggiungono l'asticella del 60%.



