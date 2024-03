A Pompei legionari e gladiatori 'in scena' nell'Anfiteatro

Ci saranno i gladiatori che combattono, ma anche i legionari che si addestrano. Il Parco archeologico di Pompei offre ai turisti la possibilità di calarsi nell'atmosfera del passato e lo farà con tre spettacoli - domenica 7 aprile, 19 maggio e 8 settembre - pagando con 5 euro in aggiunta al biglietto d'ingresso agli scavi.

Nell'Anfiteatro, si esibiranno gladiatori in abbigliamento storico filologicamente ricostruito, simulando quelli che erano gli originali combattimenti e le relative tecniche dell'epoca.

Gruppi di legionari - fanti dell'unità militare di base dell'esercito romano - sfileranno, invece, nei loro armamenti ricostruiti. Un'occasione per adulti e bambini di partecipare a una dimostrazione di vita militare prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. all'Anfiteatro, sede di giochi e di esercitazioni. Sarà possibile incontrare il Centurione in atto di coordinare i legionari nella formazione e nell'addestramento col gladio, l'arma tipica del militare romano; i movimenti di formazione a testuggine caratterizzeranno le esercitazioni legionarie; mentre i gladiatori si alleneranno per le grandi cerimonie e celebrazioni alla presenza degli Ufficiali romani e del Prefetto di Miseno, Plinio il Vecchio.



