La musica di Manù Squillante a Palazzo Fruscione

Da piccolo voleva fare il dottore, il mago, il ballerino, il cuoco, il pugile e altre mille cose, poi è diventato attore, musicista e cantante e tante altre cose ancora. Con una band composta da amici fidati e un brano fortissimo è salito sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e ha convinto tutti i giurati portandosi a casa il premio Fabrizio de André. Lui si chiama Manù Squillante ha 31 anni ed è nato a Sarno (SA), e sabato 30 marzo (ore 20.30) inaugurerà la sezione "suoni" nell'ambito della rassegna Racconti del Contemporaneo "Picchi Idda?". Manù Squillante proporrà al pubblico di Tempi Moderni le musiche del disco "Da Dentro - parole in musica" il cui brano "Un certo paradiso" ha ottenuto, al premio dedicato al cantautore genovese, la targa di migliore "Canzone d'autore". Dopo le prime due settimane dedicate alla figura di Letizia Battaglia si entra ora nella narrazione dei temi di cui la fotografa, con il suo impegno, si è resa protagonista. La settimana si apre oggi (26 marzo ore 18.00) con la proiezione del film per la tv Solo per passione.

Letizia Battaglia fotografa di Roberto Andò. Ma già da domani (27 Marzo ore 18.30) a Palazzo Fruscione con l'associazione Limen sarà la poesia a essere protagonista con il poetry slam, gara di poesia. I vincitori parteciperanno al campionato regionale campano. Invece ai Morticelli, dove il curatore della mostra, Paolo Falcone ha inteso esporre lo scatto di Pasolini realizzato da Letizia Battaglia, giovedì 28 Marzo (ore 19.00) si terrà l'incontro "Raccontare Pasolini" con Alfonso Amendola autore, con Ercole Giap Parini e Olimpia Affuso, de L'odore della Vita. Pier Paolo Pasolini, l'opera, la conoscenza, l'impegno pubblico (Rogas). L'evento è in collaborazione con Collettivo Blam. Venerdì 29 marzo (ore 19.30) si ritorna a Palazzo Fruscione con "L'immagine nuova" con Andrea Rabbito dell'Università degli Studi di Enna "Kore", autore di La meno-quasi e più-realtà. Genealogia delle nuove immagini e indagini dalla prospettiva dei visual culture studies (Mimesis), in dialogo con Mariangela Palmieri dell'Università di Salerno.





