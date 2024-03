San Carlo, concerto di Pasqua con la Agresta e De Tommaso

Maria Agresta e Freddie De Tommaso sono i protagonisti del Concerto di Pasqua del Teatro di San Carlo in programma martedì 26 marzo alle ore 19. Sul podio, alla guida dell'Orchestra del Massimo napoletano, ci sarà il direttore musicale Dan Ettinger.

Una scelta di arie e ouverture omaggerà l'opera del XIX secolo ripercorrendo l'intero arco del secolo romantico per spingersi fino ai primi anni del Novecento. L'Italia ha un posto di primo piano nel programma con autori come Rossini, Verdi e Ponchielli, Mascagni e Puccini. Le ouverture de La forza del destino e del Guglielmo Tell incontrano così il celebre intermezzo da Cavalleria rusticana. E ancora, si susseguono arie da Aida e La Gioconda, Tosca, La bohème e Madama Butterfly. Non mancano le incursioni nella tradizione operistica francese con la Carmen di Georges Bizet e Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns.

Dan Ettinger, direttore musicale del Teatro San Carlo dalla Stagione 2022-23 dirige nei più importanti teatri d'opera del mondo , dalla Metropolitan Opera di New York all'Opéra National de Paris.

Il soprano campano Maria Agresta calca oggi i palcoscenici più prestigiosi: Teatro alla Scala, Arena di Verona, Teatro dell'Opera, Teatro La Fenice, Teatro San Carlo, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Semperoper di Dresda, Opéra Bastille. Collabora con direttori quali Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Gianandrea Noseda, Nicola Luisotti, Michele Mariotti.

Freddie De Tommaso raggiunge la notorietà nel 2021 quando dà voce a Cavaradossi nella produzione di Tosca della Royal Opera House, il più giovane tenore di sempre a interpretare questo ruolo nella storia del Covent Garden. Ha debuttato al Teatro di San Carlo in questa stagione dopo aver esordito, tra gli altri, al Teatro La Fenice, al Teatro alla Scala, all'Arena di Verona.

Il suo primo album Passione ha vinto il BBC Music Magazine Award per il miglior esordiente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA