Abbattuto ultimo diaframma, metrò a Napoli verso aeroporto

E' stato abbattuto oggi a Napoli l'ultimo diaframma della galleria da piazza Di Vittorio a Napoli verso Capodichino per la linea 1 della metropolitana.

L'operazione dopo che sono state eseguite tutte le prove e le attività propedeutiche, tra cui saggi, carotaggi e tracciamenti, finalizzate alla definizione delle modalità di demolizione del diaframma di arrivo della galleria naturale, proveniente dalla stazione di Secondigliano, nella camera di ventilazione, in corrispondenza di piazza Di Vittorio. Ultimato questo intervento, si procederà con il completamento della galleria naturale fino alla stazione Di Vittorio, in viale Umberto Maddalena, per una lunghezza complessiva di circa 300 metri, e quindi con la chiusura dei lavori dell'anello metropolitano tra Piscinola e Capodichino di competenza Eav/Regione Campania.

La tratta Piscinola-Capodichino ha una lunghezza complessiva di 4,1 chilometri, realizzata in prosecuzione della linea da Aversa Centro, costituirà il completamento dell'anello della Metropolitana di Napoli permettendo a tutta la periferia nord di Napoli (Miano, Secondigliano, Scampia e San Pietro a Patierno) il collegamento con gli hub di trasporto cittadino (treni, porto, aeroporto) e una mobilità più agevole delle periferie.

L'intervento prevede quattro nuove stazioni: Miano, Regina Margherita, Secondigliano, Di Vittorio per ognuna delle quali sono previste opere per la riqualificazione viaria ed ambientale degli ambiti circostanti attraverso la riconnessione della viabilità esistente e la realizzazione di nuovi collegamenti, con beneficio per l'intera città.



