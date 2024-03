È accusato anche di tentato omicidio il minorenne che alla fine del mese di dicembre scorso fece irruzione a Monteforte Irpino in casa di un transessuale di nazionalità nigeriana per rapinarlo.

Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale dei minorenni di Napoli su richiesta della Procura. Il giovane è già recluso per altri reati nell'Istituto per minori di Nisida.



