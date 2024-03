Primavera d'arte a Ischia, oggi doppio vernissage

Doppio vernissage in programma oggi sull'isola d'Ischia: a Forio si inaugura la mostra su Sant'Agostino "La Vera Religione" dello "artivista" Mimmo Di Caterino curata dal gallerista e attivista foriano Salvatore Iacono di Anno Zero 2.0, galleria d'arte underground aperta da qualche anno nei vicoli saraceni sotto alla torre di Costantino a Forio. Alle ore 19,00 la mostra verrà inaugurata con un allestimento live surreale e inedito e con una performance live del gallerista col coinvolgimento del pubblico presente che sarà parte integrante del progetto performatico collettivo.

A Villa Arbusto a Lacco Ameno invece, a partire dalle 18.00, inaugurazione per "Iacono, Mattera, Waschimps", occasione per rivedere insieme le opere di tre artisti ischitani - Raffaele Iacono, Gabriele Mattera, Elio Waschimps - in una mostra-omaggio che offre al visitatore uno sguardo complessivo sulla loro identità, sul senso di fare arte e sul ruolo dell'artista.

"Iacono, Mattera, Waschimps" è organizzata dal Comune di Lacco Ameno con il Circolo Georges Sadoul Ischia e il coordinamento di Massimo Ielasi, che ha selezionato le opere e curato l'allestimento con Bruno Macrì e Salvatore Basile. "Si tratta di tre artisti eccezionali", dichiara il curatore della mostra, "con culture pittoriche anche diverse tra loro e al tempo stesso con influenze comuni".

Venti quadri realizzati negli ultimi trent'anni, tutti di grandi dimensioni, per un percorso speciale di riflessione su esperienze di condivisione e creatività "che rivelano la dimensione interiore di ciascuno, e il loro rapporto con l'arte e la contemporaneità".

"Siamo orgogliosi di inaugurare la stagione 2024 delle mostre a Villa Arbusto con questa esposizione che riporta l'attenzione su tre grandissimi protagonisti dell'arte del '900", dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura Carla Tufano.

"Iacono, Mattera, Waschimps" resterà aperta al pubblico dal 23 marzo al 26 aprile 2024.



