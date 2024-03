Presidente Acli, autonomia crea 20 staterelli diversi

"Con l'autonomia differenziata non si fa altro che creare 20 staterelli diversi con leggi differenti e non garantendo gli elementi essenziali per la vita e la cittadinanza delle persone. Questo è il disegno che si sta creando". Lo ha affermato Emiliano Manfredonia, presidente Acli, in occasione della giornata conclusiva della Conferenza nazionale di Coesione territoriale delle Acli sul tema 'Autonomia differenziata: quale idea di Paese?'.

"Noi non siamo contrari a un certo grado di autonomia - ha aggiunto - ma non a questo modello". Manfredonia ha posto l'accento in particolare sui riflessi che la riforma dell'autonomia differenziata avrebbe sulla sanità. "La sanità sta diventando sempre più privata - ha sottolineato Manfredonia - noi non vogliamo un mondo in cui chi non può deve rinunciare alle cure ed è questo è il modello che invece si sta costruendo oggi e l'autonomia non farebbe altro che accelerare questo processo non garantendo i diritti".



