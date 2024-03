Un anziano agricoltore ha perso la vita a Monteverde, in provincia di Avellino, schiacciato dal trattore che stava guidando. L'uomo, 83 anni, è morto sul colpo.

Stava lavorando in un terreno di sua proprietà in contrada Ferro Tettoloni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia e i sanitari del 118.

I carabinieri di Aquilonia stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



