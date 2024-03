Insulta donna e aggredisce un vigile a pugni, arrestato

Aggredisce verbalmente senza motivo una donna sconosciuta e poi colpisce con un pugno un vigile urbano: è accaduto ieri sera a Panza, frazione di Forio d'Ischia, in via Cavalier Leonardo Impagliazzo.

Una donna della zona stava attendendo all'esterno della sua abitazione il passaggio di una processione religiosa. Poco distante un uomo, incensurato di 43 anni che vive in una roulotte. I due iniziano a litigare ed il motivo è proprio la residenza: "Non è giusto che tu viva in una casa del genere ed io in una roulotte!" afferma l'uomo. La donna, incredula e imbarazzata, non conosce quella persona e tenta di evitare lo scontro ma l'uomo non la lascia andare e inizia ad offenderla.

La situazione sta per degenerare quando sul posto arriva un agente della polizia municipale impegnato in un servizio di viabilità; la donna gli chiede aiuto e l'agente interviene ma l'ira del 43enne si trasforma in violenza: con una serie di pugni colpisce il vigile allo sterno e al volto e poi tenta di fuggire. I carabinieri della stazione di Forio, allertati dal 112, arrivano giusto in tempo e fermano l'uomo che non oppone resistenza. L'arrestato si trova adesso in attesa di giudizio e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. All'agente della polizia municipale sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni



