Indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo sono in corso per risalire alle cause di un incendio che la notte scorsa ha distrutto due auto parcheggiate in via Annarumma ad Avellino.

Le fiamme hanno danneggiato anche un'altra auto e sono state circoscritte dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due squadre. Non è esclusa l'ipotesi dolosa.



