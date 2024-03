De Luca, l'autonomia è oggetto di mercato politico

"L'autonomia differenziata è sicuramente oggetto di un mercato politico. E' nostro compito combattere perché sia bloccata". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza delle Acli che ha affrontato proprio il tema delle riforma dell'autonomia.

Già nel corso del suo intervento in sala, il governatore aveva toccato l'argomento affermando: "Sul piano politico negli ultimi tempi è avvenuta una cosa significativa. Fdi tradizionalmente aveva più radicamento nel Sud del Paese e dunque oggi perché accetta di fare questa compravendita con la Lega? Perché immagina di avere un radicamento nel Nord assorbendo la metà dei voti della Lega. E' per questo che non dice niente".

Tornando poi a parlare del braccio di ferro col governo sui Fondi di sviluppo e coesione - un tema su cui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nelle ultime settimane ha più volte invitato la Regione Campania e il Governo Meloni al dialogo - De Luca ha detto: "Anche qui a Napoli abbiamo appelli a dialogare, ad essere francescani. E' un anno e mezzo che stiamo dialogando".

De Luca, è in atto il contro Risorgimento

"Il contro Risorgimento è già in atto e il rischio di avere una rottura dell'unità nazionale è reale e non più un'ipotesi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla giornata conclusiva della conferenza delle Acli affrontando il tema dell'autonomia differenziata. "Il sentimento nazionale, l'elemento di solidarietà, l'obiettivo di avere un Paese unto non c'è più nella maggioranza dei cittadini italiani - ha aggiunto - I ragionamenti sono ormai contabili, non politici, non legati all'idea di patria, di unità nazionale".





